Hisar\'dan Tahtakale\'ye uzanan yeni kültür rotası

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin tarihi ve kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan 'Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında çalışmaları yerinde inceledi. Projeyi değerlendiren Başkan Aydın, modern şehircilik anlayışıyla tarihi mirasın uyum içinde buluşturulduğu Hisar'ın Bursa turizmine de yeni bir soluk kazandıracağının altını çizdi.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan 'Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kademeli olarak hayata geçirilmeye devam ederken; geçmişle geleceği buluşturan örnek bir dönüşüm modeli olarak dikkat çekiyor. Tarihi yapılar, sokak dokusu ve kamusal alanlarıyla Bursa'nın köklü geçmişini yansıtan Hisar Bölgesi'nde sürdürülen çalışmaların, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra yerli ve yabancı turistler için de önemli bir çekim merkezi oluşturması amaçlanıyor.

"Bu doğal yapıyı titizlikle koruyacağız"

Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kavaklı Mahallesi Temiz Caddesi üzerinde yer alan proje alanında gerçekleştirilen incelemelerde, akademisyenler ile maket üzerinden sürece ilişkin detayları dinledi. Yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki bir yenilenme olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamı da canlandırmayı hedeflediğini söyleyen Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu alan birinci derece sit alanı ve yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Amacımız, bu tarihi mirası koruyarak ziyaretçilerin de nitelikli biçimde faydalanabileceği bir alan oluşturmak. Bu doğrultuda surların restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca ziyaretçi karşılama merkezi, seyir terası ve asansör sistemiyle Üftade Hazretleri'nin bulunduğu noktadan Hisarönü, çarşı, heykel ve Tahtakale'yi birbirine bağlayan bütüncül bir düzenleme hayata geçirilecek. Alanda daha önce bulunan yapıların kamulaştırma ve yıkım süreçleri tamamlandı. Projemiz kurul onayında. Onayı aldıktan sonra ilk etapta karşılama merkezi, tuvaletler ve peyzaj alanları yapılacak, ardından daha uzun sürecek olan sur restorasyonu başlayacak. Burası, bir kısmı insan eliyle yapılmış, bir kısmı ise doğal kayalıklarla oluşmuş, fetih döneminde doğal kale konumunda olan çok özel bir bölge. Bu doğal yapıyı titizlikle koruyarak çalışmaları sürdüreceğiz."

İlk etaba kısa sürede başlayarak, alanı yerli-yabancı turistlerin kullanımına açacaklarına değinen Başkan Erkan Aydın, "Değerli akademisyenlerimizin katkıları, belediyemizin teknik ekipleri ve Anıtlar Kurulu'nun desteğiyle Bursa'ya çok güzel bir mekan daha kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.

"Hisar kentin vitrini konumunda bulunuyor"

Hisar Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin müellifi Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ise, "Burası Bursa için son derece önemli bir nokta. Hatta şehrin tarihi açısından en kritik alanlardan biri diyebiliriz. Hanlar Bölgesi'nin tam karşısında yer alması nedeniyle, bir anlamda kentin vitrini konumunda bulunuyor. Biz de projeye bu bakış açısıyla yaklaştık. Burada öncelikle güçlü bir peyzaj projesi oluşturmayı hedefledik. Yapılar elbette var ancak bunları peyzajın içine gömerek, doğal ve tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde ele aldık. Üftade Camii'nin önünden başlayarak, selvi ağaçlarıyla şekillenen peyzaj aksını aşağıya doğru taşıdık ve bu bütüncül anlayışla projeyi hazırladık. Bursa'ya yakışan, tarihiyle uyumlu bir alan ortaya çıkarmayı amaçladık. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA