Başkan Demirtaş'tan bayram mesaisi yapan personele teşekkür

01.06.2026 16:24  Güncelleme: 16:26
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye personeli, Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet verdi. Bayram sonrası Başkan Mustafa Demirtaş, personelle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara kesintisiz hizmet sunabilmek için yoğun mesai harcayan belediye personeli, bayramın ardından Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile bir araya geldi.

Belediyeye ait Esire Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Demirtaş, personelin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayram boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Bayram süresince hem belediye hizmetlerinde hem de Esire Termal Tesisleri'nde yoğun bir çalışma temposu yaşandığını belirten Başkan Demirtaş, vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında personelin büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Demirtaş, yaptığı konuşmada, "Kurban Bayramı sebebiyle hem belediye hizmetlerimizde hem de şifa merkezimiz Esire Termal'de çok yoğun bir dönem geçirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için kendi bayramından fedakarlık ederek sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği, ilçemizin hizmet kalitesinin en büyük teminatıdır. Bayram boyunca ortaya koyduğunuz özverili çalışma disiplini her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

İlçenin gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Demirtaş, Hisarcık için gece gündüz çalışan tüm belediye personeline teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

