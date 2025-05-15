Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla 8. geleneksel lokma hayrı düzenlendi.
Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 2 bin 500 kişilik lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri, 8 yıldan bu yana düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi destekleriyle yapıldığını belirttiler. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Hisarcık Hastanesi'nde Lokma Hayrı - Son Dakika
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