Hisarcık Kaymakamı Atam, muhtarlarla iftar sofrasında buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam muhtarlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

İlçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleşen program, Esire Termal Tesisleri'nde Kaymakamlık tarafından düzenlendi. İftar programına Kaymakam Erkan Atam'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

İftarın ardından samimi bir sohbet ortamında muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Atam, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Atam, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti. - KÜTAHYA