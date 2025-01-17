Hisarcık Mahallesi\'nde Meydan Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesi Hisarcık Mahalle Muhtarı Ali Başoğlu, Nazilli Belediyesi'nin meydan düzenleme ve çok amaçlı alan yenileme çalışmalarından dolayı sosyal medya hesabından hesabından paylaşım yaparak Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve ekibine teşekkür etti.

Kent merkezinden en uzak mahallelere kadar hizmet ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi, çalışmalarıyla vatandaşların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Her yağış sonrası meydanında toprak biriken ve yolları kullanılmaz hale gelen Hisarcık'ın sorununa neşter vuran Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri stabilizesi yapılan alanın parke taşı döşeme ve perde duvar inşa çalışmalarını tamamladı. Hisarcık Mahalle Muhtarı Ali Başoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Belediye Başkanı Tetik ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN