Hisarcık MYO Öğrencilerinden Doğa Yürüyüşünde Çevre Bilinci Faaliyeti

Hisarcık MYO öğrencileri doğa yürüyüşünde ağaçlara 50 ahşap kuş yuvası astı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü Hisarcık Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 4 kilometrelik doğa yürüyüşünde çam ağaçlarına kuş yuvası asıldı.

Hem doğayla iç içe vakit geçirme, hem de çevre bilincini artırma amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Doğa yürüyüşü çerçevesinde çevre koruma farkındalığını artırmak amacıyla protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Helvacı mevkiinde çeşitli noktalarda karaçam ağaçlarına 50 ahşap kuş yuvası asıldı.

Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile 45 öğrenci katıldı.

Öğrenciler 4 kilometrelik yürüyüş boyunca doğanın güzellikleri eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, verilen molada katılımcılara simit, çay, meyve suyu ve kek ikram edildi. Samimi ve doğa dostu atmosferiyle dikkat çeken etkinlik, hem öğrenciler hem de katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.