Hisarcık\'ta 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitlerin ruhlarına ithafen mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Hisarcık Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okundu. Program sonunda Müftü Vekili Bilal Aydoğdu tarafından tüm şehitler için dua edildi. - KÜTAHYA