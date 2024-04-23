Hisarcık'ta 23 Nisan etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Hisarcık'ta 23 Nisan etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi

Hisarcık\'ta 23 Nisan etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23.04.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sonunda, ilçe genelinde düzenlenen mangala ve satranç turnuvası ile resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta 23 Nisan etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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