Hisarcık\'ta 23 Nisan etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sonunda, ilçe genelinde düzenlenen mangala ve satranç turnuvası ile resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından verildi. - KÜTAHYA