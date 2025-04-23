Hisarcık\'ta 23 Nisan Etkinlikleri ve Ödül Töreni Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sonunda, ilçe genelinde düzenlenen ana sınıfları arası sanat etkinliği, ilkokullar arası mangala yarışması ve ortaokullar arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar tarafından verildi. - KÜTAHYA