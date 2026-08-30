Hisarcık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Hisarcık\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene kaymakam, belediye başkanı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene; Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Başçavuş Muhittin Balıkcı yaptı.

Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çeken Balıkcı, dünya tarihçilerinin Büyük Taarruz için, "Türkler Mohaç Meydan Muharebesinden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesi kazandılar" ifadelerini kullandıklarını belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin de Türk milletinin bağımsızlığı uğruna sonuna kadar mücadele edeceğini ortaya koyduğunu ifade eden Balıkcı konuşmasında, "Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilerek şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Törenin ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, mülki erkan ile vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kabul etti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hisarcık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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