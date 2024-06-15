Hisarcık'ta çocuklar adak şekerlerini topluyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde çocuklar mahallelerde ev ev dolaşarak vatandaşlar tarafından adak olarak dağıtılan şeker, kek ve çikolataları topluyorlar.

İlçedeki hemen hemen her mahallede bayram arifesinde çocuklar ellerinde naylon poşetlerle kuyruğa girerek halkın adak amacıyla dağıttığı şeker, kek ve çikolataları toplayıp evlerinin yolunu tutuyor.

Bayram arefelerinde adak dağıtma geleneği ilçede asırlardan beri sürdürülüyor. - KÜTAHYA