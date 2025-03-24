Hisarcık\'ta Dini Bilgiler Kursuna Bayram Hediyesi

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Eti Maden Gençlik Merkezinde açılan Temel Dini Bilgiler kursundaki çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verildi.

Temel Dini Bilgiler kursuna katılan öğrencilere Ramazan Bayramı öncesinde eski bayram geleneklerini bir nebze olsun tattırmak, hatırlatmak ve hafızalarında güzel hatıralar bırakmak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Eğitici Hatice Demir tarafından bayram harçlığı ve hediyeler verildi. - KÜTAHYA