Hisarcık Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda başkanlığa Süleyman Çelik seçildi
Hisarcık Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda başkanlığa Süleyman Çelik seçildi

Hisarcık Esnaf ve Sanatkârlar Odası\'nda başkanlığa Süleyman Çelik seçildi
16.02.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Tosun ile Süleyman Çelik'in listeleri yarıştı. Süleyman Çelik, 251 oy alarak yeni oda başkanı seçildi.

Hisarcık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda mevcut Başkan Ali Tosun ile Süleyman Çelik'in listeleri yarıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile 2026 yılı tahmini bütçesi okunarak ibraz edildi. Adayların konuşmalarının ardından yapılan seçimde mevcut Başkan Ali Tosun 113 oy alırken, 251 oy alan Süleyman Çelik 4 yıllığına oda başkanı seçildi.

Seçim sonucuna göre yönetim kurulu üyeliklerine; Tuncay Akyol, İsmail Gümüş, Osman Kaçar, Aysel Özkan, Halil Işık ve Hasan Yılmaz getirildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Süleyman Çelik, seçimlerin ilçeye yakışır bir demokrasi ortamında tamamlandığını belirterek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti. Çelik, Ahilik geleneğinin dürüstlük ve dayanışma ruhunu modern ticaret şartlarıyla birleştirerek tüm esnafın sesi olacaklarını vurguladı ve esnafa bereketli kazançlar diledi. - KÜTAHYA

