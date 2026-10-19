Hisarcık'ta Kaymakam Atam ve Belediye Başkanı Demirtaş muhtarların gününü kutladı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Kaymakam Atam ve Belediye Başkanı Demirtaş muhtarların gününü kutladı

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Hisarcık\'ta Kaymakam Atam ve Belediye Başkanı Demirtaş muhtarların gününü kutladı
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Kütahya Hisarcık'ta Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya gelip günlerini kutladı. Atam, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Hisarcık Belediyesi Esire Termal Tesislerindeki buluşmada muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Atam, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Muhtarların mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesi konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Atam, "Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir bağ kuran, mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesinde önemli bir görev üstlenen muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın temel unsurlarındandır" dedi.

Kaymakam Atam, kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasına sağladıkları katkılardan dolayı görevlerini özveriyle yerine getiren muhtarlara teşekkür etti.

Atam, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hisarcık'ta Kaymakam Atam ve Belediye Başkanı Demirtaş muhtarların gününü kutladı - Son Dakika
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