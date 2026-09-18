Hisarcık’ta Mevlid-i Nebi ve Gaziler Günü için sabah namazı buluşması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Gaziler Günü dolayısıyla İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması düzenlendi.

Hisarcık Merkez Çarşı Camii'nde sabah namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar katıldı. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, tesbihat da yapıldı.

Programda konuşan Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, şehitlik ve gazilik mertebelerinin önemine dikkat çekti. Şehitliğin, Müslümanın gerektiğinde canını ortaya koymasıyla ulaşabileceği yüce bir makam olduğunu belirten Demirci, şehitlik mertebesinin en yüksek makamlardan biri olduğunu ifade etti. Müftü Hüseyin Demirci, "Şehitlik hem dünyevi hem uhrevi Müslümanın canını ortaya koymasıyla erişilebilecek bir mertebedir. Gazilere onur, şehitlere ise can borcumuz bulunmaktadır" dedi.

Programda İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı duanın ardından cemaate çorba ikram edildi.