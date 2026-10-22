Hisarcık’ta şehit Fatih Seven, kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Hisarcık’ta şehit Fatih Seven, kabri başında dualarla anıldı

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Hisarcık’ta şehit Fatih Seven, kabri başında dualarla anıldı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit Piyade Komando Er Fatih Seven, şehadet yıl dönümünde kabri başında düzenlenen ziyaretle rahmet ve minnetle anıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit Piyade Komando Er Fatih Seven, şehadet yıl dönümünde kabri başında düzenlenen ziyaretle rahmet ve minnetle anıldı.

1998 yılında Van'ın Çatak ilçesi Narlı-Siyahkaya bölgesinde bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Fatih Seven için Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de anma ziyareti gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, şehit Fatih Seven'in kabrini ziyaret etti.

Kabir başında gerçekleştirilen ziyarette, Şehit Fatih Seven ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi.

Kaymakam Erkan Atam, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canını feda eden aziz şehidi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek şehidin kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
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