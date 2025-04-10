Hisarcık\'ta Türk Polis Teşkilatının 180. yılı etkinlikleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. yılı etkinlikleri Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık'ın çelenk sunmasıyla başladı. Ayhan Istık, törende yaptığı konuşmada," Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında, anayasal düzenin korunmasında, halkın huzur ve güveni temininde insan haklarına saygılı, yüksek vazife şuuru ile hizmet vermekte olan emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 180. Yılını kutladığımız bu tarih Türk emniyet teşkilatı açısından önemli bir noktadır" dedi.

Türk Polis Teşkilatının, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı demokratik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Istık, "Polis, Anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir" dedi.

İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık tören sonunda İlçe Emniyet Amirliği personeli ile birlikte Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı makamında ziyaret ederek çiçek sundu. Kamu düzeninin temini ve ülke güvenliğinin sağlanması adına büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan Kaymakam Bahar, görevi başında şehit düşen polisleri rahmetle ve minnetle, gazi olanları şükranla andıklarını ifade etti. - KÜTAHYA