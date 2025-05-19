Hisarcık\'ta Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır yemeğinde topluca yağmur duası yapıldı.

Kaza ve belalara karşı halkın desteğiyle gerçekleştirdikleri hayır yemeğinde her yıl olduğu gibi bu yılda yağmur duası yaptıklarını ifade eden Köy Muhtarı Hilmi Pektaş, etkinliğe destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Köy Meydanında Müftü Sebahattin Akyol tarafından yapılan yağmur duasına Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından katılımcılara çorba, taskebabı, pilav ve tatlı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA