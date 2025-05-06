Hisarcık\'tan hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 2025 yılı hac sezonunda şirket organizasyonuyla hacca gidecek olan 16 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden şirket organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 16 hacı adayı için Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde uğurlama töreni düzenlendi. Ailelerin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı törende duygusal anlar yaşandı. Yapılan duanın ardından yakınları ve vatandaşlarla vedalaşan hacı adayları tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA