Hizan'dan iki gündür kayıp şahıs için arama başlatıldı
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül için arama çalışmaları başlatıldı.
Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Bülbül'ün ailesi, kendisinden haber alamayınca durumun jandarmaya bildirdi.
Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı.
Hizan Arama ve Kurtarma ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'a kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını söyledi.
Ekinci, "Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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