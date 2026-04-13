Hızar: Provokatif Saldırılara Sert Tepki
13.04.2026 20:21
AKİB Başkanı Hızar, Türkiye ve KKTC'ye yönelik saldırıları şiddetle kınadı, birlik vurgusu yaptı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, son günlerde yaşanan provokatif gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları sert bir dille kınadı.

Hızar, özellikle Paskalya Bayramı vesilesiyle yapılan provokatif eylemlerin tesadüf olmadığını vurgulayarak, bu girişimlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade etti. Ali Hızar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı Türk Bayrağımıza uzanan hain elleri daha önce nasıl kırdığımızı en iyi bilen odakların, bugün yeniden benzer provokasyonlarla karşımıza çıkması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'mize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Sayın Hulusi Akar Paşamıza yönelik gerçekleştirilen bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyoruz."

"Türkiye'nin gururu, Kayseri'nin onurudur"

Hızar, Hulusi Akar'ın hem Türkiye hem de Kayseri için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hulusi Akar, Türkiye'nin gururu, Kayseri'nin onurudur. Devletimize ve milletimize yıllarca büyük bir sadakatle hizmet etmiş bir komutanımıza ve devlet adamımıza yönelik yapılan her saldırı, aslında doğrudan milletimizin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Paşamıza sonuna kadar destek olacağız."

"Türkiye'nin gücünü kimse sınamaya kalkışmasın"

AKİB olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını belirten Hızar, Avrupa'da yaşayan yüz binlerce Kayserili adına da güçlü bir mesaj vererek, "Hiç kimse ülkemizin birliğini, beraberliğini ve milli değerlerini hedef alarak bir sonuç elde edebileceğini düşünmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü geçmişi, güçlü iradesi ve kararlı duruşuyla bu tür girişimlere asla boyun eğmez. Bizler de Avrupa'daki Kayserili iş insanları olarak; bayrağımıza, devletimize ve milli iradeye yönelen her türlü saldırı karşısında duruşumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

AKİB'in bu açıklaması, Avrupa'daki Türk toplumunun milli konulardaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarken, birlik ve beraberlik vurgusunun altı güçlü şekilde çizildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

