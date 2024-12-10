Hizbullah'tan İsrail Saldırılarına Tepki

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İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırılarını kınayan Hizbullah, "Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere tüm dünyayı bu suçlara karşı sağlam bir duruş sergilemeye ve bu saldırıları durdurmak için siyasi ve hukuki alanlarda baskı yapmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hizbullah'tan İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırılarına tepki geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in " Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ettiği" ve "Suriye'nin savunma kabiliyetlerini yok ettiği" vurgulanırken, "Bu saldırıları kınarken, saldırıların devam etmesi halinde doğuracakları sonuçlara karşı da uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının hiçbir meşru nedeninin olmadığı kaydedilen açıklamada, "Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere tüm dünyayı bu suçlara karşı sağlam bir duruş sergilemeye ve bu saldırıları durdurmak için siyasi ve hukuki alanlarda baskı yapmaya çağırıyoruz" denildi. Açıklamada, "Suriye'ye ve halkına desteğimizi yinelerken, Suriye'nin birliğinin korunmasının gerekliliğini vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BEYRUT