Malatya'da Hızır Orucunun Son Gününde "Hz. Hızır" Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Malatya'da Hızır Orucunun Son Gününde "Hz. Hızır" Paneli Düzenlendi

14.02.2026 16:11  Güncelleme: 18:10
Malatya'daki Erenler Cemevi'nde düzenlenen panelde, Hz. Hızır ve Hızır Orucu üzerine konuşmalar yapıldı. Alevi din alimi Sadık Gökgöz, Hızır'ın manevi anlamını vurguladı ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Hızır Orucu'nun son gününde, Malatya'daki Erenler Cemevi'nde "Hızır Orucu ve Hz. Hızır" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Alevi din alimi Sadık Gökgöz, "Hallacı Mansur diyor ya; 'Her gördüğün ayet Hudadır'. Allah'ın ayetidir. Kur'an'da bir ayet var, ben bu salonda onu görüyorum. Hepimizi buraya getiren Ehli Beyt sevgisidir" dedi.

Alevi inancında sabır, şükür ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen ve Hz. Hızır'ın dara düşenlerin yardımına yetiştiğine olan inançla tutulan Hızır Orucu'nun son gününde Malatya'da panel düzenlendi. Erenler Cemevi'nde gerçekleştirilen "Hızır Orucu ve Hz. Hızır" başlıklı programda, inanç dünyasında Hızır'ın anlamı ve orucun manevi boyutu ele alındı. Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Alevi din alimi Sadık Gökgöz'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

"Hızır; çaresizliğin içinde bir kapı aralayan, karanlığa ışık olan, gönüllere ferahlık veren bir rahmet sembolüdür"

Program, Erenler Cemevi dedesinin okuduğu dua ile başladı. Duanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hz. Hızır üzerine konuşma yaparken Alevi din alimi Sadık Gökgöz, Hz. Hızır ve Hızır Orucu üzerine sunum gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konuşmasında şunları kaydetti:

"Hızır, dara düşenin imdadına yetişen, umudu yeşerten, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüten bir gönül mektebidir. İnancımızda Hızır; çaresizliğin içinde bir kapı aralayan, karanlığa ışık olan, gönüllere ferahlık veren bir rahmet sembolüdür. Hızır Orucu ise sabrı, şükrü ve kardeşliği en güçlü nişanelerinden birisidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de her fırsatta ifade ediyoruz: Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Her inanca, her düşünceye, her fikre eşit mesafede duran bir anlayışla hizmet ediyoruz. Cemevlerimiz, camilerimiz ve kiliselerimiz bu şehrin ortak değerleridir."

"Kim olursan ol, Allah'ın ve Peygamber'in hitabı her kesimedir, her insanadır"

Panele konuşmacı olarak katılan Sadık Gökgöz, Hallacı Mansur'un "Her gördüğün ayet Hudadır" sözüne atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Allah'ın ayetidir, Kur'an'da bir ayet var, ben bu salonda onu görüyorum. Hepimizi buraya getiren Ehli Beyt sevgisidir. Allah'ın ayetlerinde, yeryüzünde insanlardan istediği Kur'an'da geçen tefsirdir. Yani diyor ki; benim Ehli Beyt'imi sevin. Kim olursan ol, Allah'ın ve Peygamber'in hitabı her kesimedir, her insanadır, ayırt etmeden. İşte bu salon o sevgiyi yansıtıyor. O sevgi etrafında birleştik."

Hz. Musa, Kur'an'ın Kehf Suresi'nde Allah ile konuşma şerefine nail olmuş bir peygamberdi. Bir gün şöyle niyaz etti: 'Ya Rabbi, yeryüzünde benden daha bilgili, benden daha hikmet sahibi biri varsa, onu tanımak isterim'. Allah Teala ona, kendisinden daha bilgili bir kulunun bulunduğunu ve ondan öğreneceği hikmetler olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hz. Musa: 'Ya Rabbi, onunla görüşmeyi ve ondan istifade etmeyi arzu ediyorum' dedi. Allah ona buyurdu: 'Yemeğini al, yanına çık. Yemeğin kuru bir balık olsun. O balığın denize karıştığı yerde o kulum seni bekliyor olacak'. Hz. Musa yola çıktı. İki denizin birleştiği yerde balık suya karıştı ve Hz. Musa, Hz. Hızır ile orada buluştu."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Hızır orucu, Malatya, Kültür, Yerel, Son Dakika

