Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde işten çıkarılan işçilere tepki gösterdi - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde işten çıkarılan işçilere tepki gösterdi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Şehir Hastanesi\'nde işten çıkarılan işçilere tepki gösterdi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Şehir Hastanesi ISS firması bünyesinde çalışan işçilerin sendikalarına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyleyerek, ISS yetkililerine tepki gösterdi.

06.08.2024 17:23
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; Kayseri Şehir Hastanesi ISS firması bünyesinde çalışan işçilerin sendikalarına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyleyerek, ISS yetkililerine tepki gösterdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısına Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika yetkilileri ile mağdur işçiler katıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde faaliyet gösteren ISS firması bünyesinde çalışan işçilerin, Hizmet-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını dile getiren Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; "Zor, uzun ve ağır şartlarda çalışan emekçiler sefalet düzenini değiştirmek için kararlı mücadeleyi Sendikamızla birlikte inşa ettikçe, ISS yönetimi akıl almaz yöntemlerle 'sendikasızlaştırma operasyonlarına' başlamış ve bazı üyelerimizin işlerine hiçbir gerekçe göstermeksizin son vermiştir. ISS firması bu yanlıştan derhal geri dönmeli, işten attığı üyelerimizi işlerine iade etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının emekçilere verdiği örgütlenme hürriyetine saygı göstermelidir. İşçilerin sendikalı olma hakkı, uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. ISS firmasının bu saldırıları, sadece Kayseri Şehir Hastanesi ISS firması bünyesinde çalışan üyelerimizin değil, tüm çalışanların haklarına yapılmış bir saldırıdır. ISS firması resmi internet sitesinde aynen şu şekilde yer alan; 'Müşterilerimizin tesislerinde bulunan her bir ISS çalışanı bizden biridir' ifadesini hatırlatmak istiyoruz. Sayın firma yetkilileri; sizin sizden olanlara karşı tutumunuz örgütlendikleri için insanları işlerinden etmek midir? Hangi ülkede olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun bu yaptığınızın adı zulümdür. Bu yaptığınızın hiçbir dilde ve inanışta izahı yoktur" dedi.

Hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılan işçilerin asla yalnız olmadığını aktaran Çelik, "Dünya çapında yaşanan covit-19 salgının da canlarını hiçe sayan, aylarca evlerine gitmeyen, hastanelerin en kritik yerlerinde ölümle burun buruna çalışan üyelerimizin yapmış olduğu fedakarlıklar unutulmamalıdır. O zor dönemlerde çalışanlar yavrularına, ailelerine yaklaşıp kucaklaşamadılar. Şimdi bizden fedakarlık isteniyor. O zaman yapmış olduğumuz fedakarlıkları canımızla ödemiş olduğumuz bedeli nasıl unutursunuz. Her geçen gün ağırlaşan çalışma şartlarıyla karşı karşıya kalan, iki üç işi bir arada götürmeye mahküm ettiğiniz, 'çok iş, az ücret' politikası uyguladığınız ve hukuku hiçe sayarak işten çıkardığınız emekçiler asla yalnız değildir. Hizmet-İş Sendikası olarak, girişilen bu oyunlara karşı, tüm imkanlarımızla Kayseri Şehir Hastanesi ISS emekçilerinin yanında olduğumuzu yüksek sesle haykırmak için buradayız. Bu dünyayı daha yaşanabilir kılan emekçiler olarak meydanı sizlere bırakmayacağız. Haklarımız teslim edilene kadar direneceğiz. Kayseri Şehir Hastanesi ISS firması tarafından gelecekleri ellerinden alınan emekçi kardeşlerimiz için asla susmayacak, baskılara ve tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Her türlü yasal girişimi ve eylemi hayata geçirmekten geri durmayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde işten çıkarılan işçilere tepki gösterdi - Son Dakika

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