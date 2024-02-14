Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı: Taleplerimizi İşverenlere Bildirdik

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yetkili oldukları belediyelerde kadrolu çalışanların toplu iş sözleşme görüşmeleri ve şirketlerde çalışan üyelerinin ek protokol taleplerinin işverenlere bildirildiğini söyledi.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, " Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaski Genel Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi, şirketlerde çalışan üyelerimizin de ek protokol taleplerimizi işverenlerimize ilettik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başkanımızın önderliğinde belediye başkanlarımız taleplerimizi değerlendiriyorlar. Çalışma hayatında adalet terazisinin yerini bulması için üyelerimizin beklentisi Kamu Çerçeve Protokolünün belediyelerde de uygulanması ve 6772 sayılı kanun gereği ödenen 52 günlük ikramiyelerin belediyelerde de ödenmesi noktasında beklentileri var. Türkiye genelinde Büyükşehir ve il belediyelerinde yapılan sözleşmeler ve ek protokoller çalışan arkadaşlarımızın ve üyelerimizi ciddi bir beklenti içerisine sokmuştur. İnşallah en kısa zamanda işverenlerimiz sunmuş olduğumuz taleplerimizi değerlendirip karşılanması noktasında ki hassasiyetlerini göstereceklerdir. Gece gündüz demeden şehrimizin bütün cadde ve sokaklarında, yollarında, parklarında, eğitim, spor, ulaşım ve turizm alanlarında hayatın her noktasında emek veren ve alın teri döken tüm üyelerimizin beklentilerinin karşılanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Çelik, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kayseri Belediyeciliğinin Türkiye Genelinde örnek gösterilmesine vesile olan her zaman yapmış olduğumuz hizmetleri takdir edip en iyi şekilde ücretlerimizi veren başkanlarımız eminiz ki bu beklentilerimizin üzerinde bir artış yaparak taleplerimizi karşılayacaklardır. İnşallah en kısa zamanda üyelerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşmelerimize ve ek protokollerimize imza atarak üyelerimizin ve ailelerinin yüzlerini güldüreceğiz "dedi. - KAYSERİ
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