Hizmet-İş'ten Belediye-İş'e tepki - Son Dakika

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasından yapılan açıklamada Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasına tepki gösterilerek, "Geçmişi darbelere, vesayet rejimlerine ve bir kısım güçlere çanak tutmalarla dolu olan malum sendika, paylaşımlarında demokrasi, özgürlük ve özgür iradeden bahsederek tam bir tutarsızlık örneği sergilemektedir" denildi.

Hizmet-İş Sendikası, 'İstanbul Büyükşehir Emekçileri ve Kamuoyunun Dikkatine' başlıklı açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "2019 yerel seçimlerinden sonra üyelerimizi baskı, mobbing ve sürgünlerle sendikamızdan istifa ettiren sözde sendika Belediye-İş, sebebi olduğu sendikal baskıyı, ilkeli sendikal anlayışın teminatı HİZMET-İŞ Sendikamızı hedef göstererek örtbas etmeye çalışmaktadır. Geçmişi darbelere, vesayet rejimlerine ve bir kısım güçlere çanak tutmalarla dolu olan malum sendika, paylaşımlarında demokrasi, özgürlük ve özgür iradeden bahsederek tam bir tutarsızlık örneği sergilemektedir. Zira bu kavramlar, sözde sendikanın eylemlerinde ve tarihinde hiçbir zaman yer bulmayan değerlerdir" ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile İSPARK A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş. iştiraklerinde işletme toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Hizmet-İş'e çoğunluk tespiti verildiği belirtilirken, yetki tespitine Belediye-İş Sendikası tarafından haksız şekilde itiraz edildiği aktarıldı.

"Sözde sendika Belediye-İş'in İstanbul Büyükşehir emekçilerine ve kamuoyuna söyleyeceği bir şey olamaz" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haktan, adaletten, işçinin özgür iradesinden bahsetmeye hakkı yoktur. Hele ki "Önce emek önce insan" ilkesiyle çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için en büyük mücadeleyi veren, ilkeli ve kararlı sendikal mücadeleyle Türkiye'nin en büyük sendikası olan HİZMET-İŞ Sendikasına söz söylemek, emek düşmanı, darbe şakşakçısı sözde sendika Belediye-İş'in hakkı da haddi de değildir." - ANKARA