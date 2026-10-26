Holguin, 9 Kasım öncesi geçiş noktalarında ilerleme olmadığını belirtti - Son Dakika
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Holguin, 9 Kasım öncesi geçiş noktalarında ilerleme olmadığını belirtti

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BM Temsilcisi Holguin, 9 Kasım'daki üçlü görüşme öncesi 'Bildiğim kadarıyla' geçiş noktaları ve güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanmadığını söyledi. Holguin, doğrudan temasları olumlu bulduğunu ancak müzakereler öncesi metodoloji üzerinde anlaşma sağlanmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşme öncesinde, Kıbrıslı liderler arasında gerçekleştirilen temaslara değinerek "Bildiğim kadarıyla görüşmeler, geçiş noktaları veya diğer güven artırıcı önlemler konusunda herhangi bir ilerleme sağlamadı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Rum Alithia gazetesine röportaj verdi. Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında son aylarda gerçekleştirilen doğrudan görüşmeleri olumlu değerlendirmekle birlikte, görüşmelerin somut sonuçlara dönüşmediğini ifade etti. Holguin, "Bildiğim kadarıyla görüşmeler, geçiş noktaları veya diğer güven artırıcı önlemler konusunda herhangi bir ilerleme sağlamadı. Ayrıca müzakereler öncesinde gerekli metodoloji üzerinde anlaşmaya varılması yönünde de adım atılmadı" dedi. Tarafların hangi konularda uzlaşabileceklerini ve müzakereler için uygun ortamın oluşturulması adına neler yapılması gerektiğini bildiklerini belirten Holguin, sürecin ilerlemesinin liderlerin siyasi kararlarına bağlı olduğunu söyledi.

"Bir anlaşmaya hem çok uzağız hem de çok yakınız"

Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendiren Holguin, "Bir anlaşmaya hem çok uzağız hem de çok yakınız" ifadelerini kullandı. Kapsamlı çözüm gerektiren zorlu konuların ele alınması için yeterli siyasi iradenin bulunmadığını savunan Holguin, buna karşılık tarafların kendi çıkarlarını ve bu çıkarların hangi noktalarda uzlaştırılabileceğini bildiklerini kaydetti.

9 Kasım'daki görüşmeden uzlaşı beklentisi

BM temsilcisi, 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşmenin iki liderin daha önce ele aldıkları girişimler üzerinde uzlaşmasını teşvik etmesini umduğunu belirtti. Holguin, görüşmede güven artırıcı önlemlerin yanı sıra gelecekteki müzakerelerin yöntemi ve tarafların gündeme getirmek istediği diğer konuların ele alınmasını beklediğini ifade etti.

Güven artırıcı önlemlere ilişkin 4, 5, 7, 10 veya 19 önerinin tartışılmasından ziyade, bu öneriler üzerinde anlaşmaya varılması ve uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Holguin, somut adımların siyasi iradeyi ortaya koyacağını söyledi.

"Benim orada bulunmama gerek yok"

Adada sürekli bulunmamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Holgun, liderlerin kendi aralarında doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesinin önemli olduğunu belirterek, "Benim orada bulunmama gerek yok" dedi. Görevinin taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve ortak noktaların belirlenmesine yardımcı olmak olduğunu ifade eden Holguin, doğrudan müzakerelerin tarafı olmadığını ve bu nedenle Kıbrıs'ta sürekli bulunmasının gerekli olmadığını kaydetti.

Holguin, bölgesel ve küresel gelişmelerin zaman içerisinde Kıbrıs üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirterek, sürecin geleceğinin liderlerin ve Kıbrıslıların kararlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Gözler 27 Ekim ve 9 Kasım görüşmelerinde

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yarın saat 09.00'da BM kontrolündeki ara bölgede bir araya gelmesi bekleniyor. Liderlerin görüşmenin ardından Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor. BM'nin daha önce açıkladığı takvime göre Holguin'in 29 Ekim'de adaya gelmesi, 9 Kasım'da ise iki liderle üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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