Hollanda\'da Ticaret Yapan Gurbetçi Doğankent Beldesinin Belediye Başkanı Oldu

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Hollanda'da 22 yıl ticaretle uğraştıktan sonra memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesine kesin dönüş yapan gurbetçi Ulvi Akdemir, doğup büyüdüğü toprakların belediye başkanı oldu.

Hollanda'da uzun yıllar sera ve inşaat işiyle uğraştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapma kararı alan Ulvi Akdemir, baba ocağı olan Doğankent Beldesine geldi. Beldede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar veren Akdemir, kendi imkanlarıyla ilk olarak 88 kangal ırkı koyun alarak besiciliğe başladı. Doğup büyüdüğü topraklarda gençlere örnek olup onları istihdama teşvik etmek isteyen Akdemir, hayvan sayısını 5 yılsonunda 600'e çıkartarak ekonomiye de katkı sağlamaya başladı. Doğankent Beldesinde işsizliğin önüne geçmek ve istihdama yönelik hazırladığı projeleri hayata geçirerek gençlerin beldeden göç etmesini engellemek isteyen Akdemir, belediye başkanı olmaya karar verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) adaylığını koyan Akdemir, 31 Mart gecesi bin 71 seçmenin 780'ninin teveccühünü alarak Doğankent Belde Belediye Başkanı oldu. Mazbatasını alarak göreve başlayan Doğankent Belde Belediye Başkanı Akdemir, istihdama yönelik projeleri hayata geçirerek göç vermeyen çalışan, üreten bir belde için kolları sıvadı.

"Daha iyisini ve fazlasını yapmak için aday oldum"

Memleket özleminin kendisini yurtdışından doğup büyüdüğü topraklara geri getirdiğini belirten Doğankent Belde Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, "1999 yılında Avrupa'ya gittim. Hollanda'da sera ve inşaat sektörlerinde çalıştıktan sonra kendi adımıza şirket kurup bünyemizde çok sayıda personel çalıştırdık. Daha sonra memleket, toprak hasreti bizi aldı doğup büyüdüğümüz bu güzel bozkıra getirdi. Burada küçükbaş hayvancılığa başladım, 88 hayvan ile başladığımız sürümüzü büyüterek kendimize gelir kapısı oluşturduk. Burada doğa ile iç içe istediğim hayatı yaşıyordum. Ben Doğankent Beldemizi çok seviyorum, kendimi huzurlu ve rahat hissediyorum. Yozgat göç veren iller arasında, burada gençlerimiz ya Avrupa'ya ya da İstanbul ve Ankara gibi çeşitli illere çalışmak için gidiyorlar. Dünyada farklı ülkelere gittim. Gezdim, dolaştım, ticaret yaptım orada gördüklerimi kafamda tasarlayıp Doğankent'te bir başlangıç yapabilirim dedim. Burada benden önce 30 yıldır aynı partide devam eden bir süreç vardı. Önceki belediye başkanımız çalıştı, bir şeyler yaptı beldemiz için. Ben de bu göreve ondan daha iyisini daha fazlasını yapmak için aday oldum" dedi.

"Doğankent İç Anadolu'nun gözbebeği olacak"

Doğankent Beldesi'nde gençlerin istihdama ihtiyacı olduğunu ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini de anlatan Akdemir, "Seçimde bin 71 seçmenimiz sandığa gitti. Halkın oylarının büyük bir kısmını aldık, 780 oy alarak belediye başkanı olduk. Bundan sonra hizmetlerimiz gençlerimiz, Doğankent halkımız için en güzel şekilde devam edecek. Bizim seçim sloganımızda da dediğimizi gibi gençlerin istihdama ihtiyacı var. Gençler açısından toplum açısında istihdam diyoruz. Biz artık il dışına gidip Avrupa'da çalışmak istemiyoruz. Memleketimizde kalıp burada güzel bir şekilde yaşayıp burada kendi işimizin patronu olup kendi işimizde çalışmak istiyoruz. Doğankent çalışan, üreten ve istihdama katkı sağlayan iç Anadolu'nun gözbebeği olup, mükemmel bir belde olarak ilerleyen dönemlerde önümüze çıkacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT