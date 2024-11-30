Hollandalı İş İnsanlarından Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Hollandalı İş İnsanlarından Öğrencilere Destek

Hollandalı İş İnsanlarından Öğrencilere Destek

Ekrem, Şenay Gür çifti, Erzurum'daki bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yaptı.

30.11.2024 11:41
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Hollanda'da ikamet eden iş insanları Ekrem, Şenay çifti ve Oğulları Gökan ve Serdar Gür; Erzurum'un Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, Uzundere, Tortum ilçelerinde bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği verdiler

Oltu Kaymakamlık salonunda sembolik olarak 50 öğrenci ile buluşan Vali Mustafa Çiftçi, yardımların sadece Oltu'da değil, Olur, Narman, Tortum ve Şenkaya ilçelerinde de dağıtıldığını belirten "Bugün, hem Oltu'da, hem Olur'da, Narman'da, Tortum'da, hem de Şenkaya'da yaklaşık bin çocuğumuza bu malzeme yardımlarını ulaştırmış olacağız. Sembolik olarak kaymakamlığımızın altındaki toplantı salonunda 50 çocuğumuzu ağırlıyoruz. İnşallah yardımlar onarlı gruplar halinde ilgililere dağıtılacak ve diğer yerlerde de bu yardımlar ulaştırılmış olacak" dedi.

Programda kısa konuşma yapan iş kadını Şenay Gür ise, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza gereken önemi göstermek bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarımızın iyi öğrenim alabilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her yıl yaptığımız desteği bu senede devam ettiriyoruz ve bundan sonrada devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çocuklara destek veren diğer bir iş insanı Ekrem Gür, "50 yıldır Avrupa'da yaşıyoruz. Her rüyada Erzurum'u, Oltu'yu görüyorum. Normalinde ben burada 15 yılım geçti. Rüyada Avrupa'yı görmem gerekirken, buraları görüyor ve hissediyorum. Bu ne anlama geliyor? Biz sizlerden birsiyiz, biz sizin parçacınınız, sizi asla unutmayacağız. Her sene elimizden gelen etkinlikleri yaparak, bütün güzellikleri beraber yaşamaya çaba göstereceğiz. İnşallah bundan sonrada daha güzel günler olacak. Çocukları için şunu söylemek istiyorum. Atatürk, İzmir'de halka hitap ederken diyor ki, 'Sanmayın biz savaş kazandık. Siz kavganın sonucu birisini dövdünüz. Asıl savaşı cehaleti kırdığımızda kazanacaksınız.' İşte ben bu çocuklarımıza başarılar diliyorum ve inşallah bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hollandalı İş İnsanlarından Öğrencilere Destek - Son Dakika

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