Honaz Belediye Başkanı 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Honaz Belediye Başkanı 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Honaz Belediye Başkanı 23 Nisan\'da Başkanlık Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Betül Yalçınkaya'ya devretti. Betül'ün ilk talimatı sokak hayvanları için barınak ve geri dönüşüm çalışmaları oldu.

23.04.2024 10:56  Güncelleme: 11:00
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Betül Yalçınkaya'ya bıraktı. Küçük Betül'ün başkan olarak ilk talimatı sokak hayvanları için barınak ve atıklar için geri dönüşüm çalışmaları oldu.

Honaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kendisini ziyarete gelen Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Betül Yalçınkaya ve öğretmenlerini makamında ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Kepenek, başkanlık koltuğunu da temsili olarak 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Betül Yalçınkaya'ya bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan minik Betül'ün ilk iş olarak sokak hayvanları için mama ve barınak çalışmaları konusunda talimat verdi. Başkan Kepenek, küçük Betül'ün talebi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğünce çalışmaların başlatılması bilgisini geçti. Küçük Betül konuşmasının devamında okullara değerlendirilebilir atıklar için geri dönüşüm kutuları konulması, çocuklar için kreşler, park ve bahçelerin temizliğinin düzenli olarak yapılması ve güvenliğinin sağlanması, ihtiyaç sahibi çocuklara gereken yardımların yapılması, okulların bakım ve onarımının yapılması olarak talimatlarını bir bir sıraladı. Betül başkanın talimatları birim müdürleri tarafından tek tek not alındı.

"Enerjimizi çocuklarımızın daha güzel yarınlara ulaşması için harcayacağız"

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ;"Bugün Betül başkanımızı dinledik ve talepleri doğrultusunda notlarımızı aldık. İnşallah bütün makamları çocuk masumiyetiyle, vicdanıyla, güzelliğiyle, çıkarsız dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle yöneten insanların sayısı daha da artar. Dünya daha güzel ve daha yaşanılabilir bir yer olur. Biliyorsunuz dünyada bir tane çocuk bayramı var. O da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizler de tüm enerjimizi çocuklarımızın daha güzel yarınlara ulaşması için harcayacağız" dedi.

Başkan Kepenek, daha sonra Küçük Betül'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Nutuk kitabını hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Honaz Belediye Başkanı 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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