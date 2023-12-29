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Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü - Son Dakika
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Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü

Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit düşen askerler için lokma döktürdü. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 'Üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Artık hiçbir vatan evladının canına zarar gelsin istemiyoruz' dedi.

29.12.2023 - 16:20,
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Honaz Belediyesi tarafından Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit düşen askerler için lokma döktürdü. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Artık hiç bir vatan evladının canına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

Honaz Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için dualar okutup, lokma dağıttı. Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen lokma hayrına çok sayıda vatandaşla birlikte Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, belediye meclis üyeleri ve personel de katıldı.

"12 KAHRAMANIMIZI KAYBETTİĞİMİZİ ÖĞRENDİĞİMİZDE YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Lokma hayrı sırasında yaptığı konuşmada Türk halkının milli yas içerisinde olduğunu belirten ve 12 şehidin acısının yüreklerde hissedildiğini vurgulayan Başkan Yüksel Kepenek, "Geride bıraktığımız hafta sonunda 6 askerimizin acısını yaşarken, gelen 6 şehit haberiyle daha kahrolduk, yıkıldık. Bir vatan evladımızın dahi şehit olmasını kaldıramazken üst üste 12 kahramanımızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde yüreğimize ateş düştü. PKK'yı ve tüm terör örgütlerini ve hain saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Bugün şehitlerimizin ruhları için dua okutup lokma dağıttık. Ruhları şad olsun. Artık hiçbir eve şehit ateşinin düşmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü - Son Dakika
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