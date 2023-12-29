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Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi

Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, şehit haberlerinin yürekleri dağladığını belirterek, hiçbir vatan evladının canına zarar gelmesini istemediklerini söyledi.

Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi
29.12.2023 - 14:50,
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Denizli'nin Honaz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler için Honaz Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Lokma hayrına katılan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaşanan şehit haberlerinin yürekleri dağladığını belirterek, "Artık hiçbir vatan evladının canına zarar gelmesini istemiyoruz" dedi.

Honaz Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için dualar okutup, lokma dağıttı. Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen lokma hayrına çok sayıda vatandaşla birlikte Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, belediye meclis üyeleri ve personel de katıldı.

"12 kahramanımızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde yüreğimize ateş düştü"

Lokma hayrı sırasında yaptığı konuşmada Türk halkının milli yas içerisinde olduğunu belirten ve 12 şehidin acısının yüreklerde hissedildiğini vurgulayan Başkan Yüksel Kepenek, "Geride bıraktığımız hafta sonunda 6 askerimizin acısını yaşarken, gelen 6 şehit haberiyle daha kahrolduk, yıkıldık. Bir vatan evladımızın dahi şehit olmasını kaldıramazken üst üste 12 kahramanımızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde yüreğimize ateş düştü. PKK'yı ve tüm terör örgütlerini ve hain saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Bugün şehitlerimizin ruhları için dua okutup lokma dağıttık. Ruhları şad olsun. Artık hiçbir eve şehit ateşinin düşmesini istemiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Honaz Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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