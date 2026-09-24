Hong Kong'a yönlendirilen F-35 parçalarını Çin aldı, ABD Kongresi soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hong Kong'a yönlendirilen F-35 parçalarını Çin aldı, ABD Kongresi soruşturma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya ordusuna ait F-35'ten sökülen radar karşıtı kokpit kanopisi ve silah bölmesi kapağı rota değişikliğiyle yanlışlıkla Hong Kong'a gönderildi. Kaynaklar parçaların Çin hükümetince teslim alındığını açıkladı; ABD Kongresi soruşturma başlattı.

ABD'nin Çin'e karşı askeri-teknoloji alanındaki üstünlüğünün en önemli unsurlarından biri olan F-35 savaş uçağının hassas parçaları, nedeni açıklanamayan bir rota değişikliği sonucu "yanlışlıkla" Hong Kong'a gönderildi. ABD basınına konuşan kaynaklar, hassas parçaların Çin hükümeti tarafından teslim alındığını açıkladı.

ABD basını, radar karşıtı teknolojiye sahip kokpit kanopisi de dahil olmak üzere kritik F-35 parçalarından oluşan bir sevkiyatın, bu yılın başlarında Avustralya'dan ayrıldıktan sonra "beklenmedik bir şekilde" Hong Kong'a yönlendirildiğini yazdı. ABD Kongresi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, F-35 parçalarının Hong Kong'a gönderildiği, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles tarafından da doğrulandı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Hong Kong'a yönlendirilen hassas nitelikteki F-35 hayalet uçağı parçalarını Çin hükümetinin teslim aldığını açıkladı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre ABD merkezli bir nakliye şirketi tarafından taşınan sevkiyat, Avustralya ordusuna ait bir F-35'ten sökülen kokpit kanopisi ile silah bölmesi kapağını taşıyordu. Parçalar, inceleme ve muhtemel onarım ya da imha için gönderiliyordu.

Kaynaklardan ikisine göre F-35 üreticisi Lockheed Martin tarafından tedarik edilen her iki parça da uçağın görünmezlik kabiliyetini artıran radar emici malzeme ile kaplıydı. Kaynaklardan biri, uçağın ABD'ye giderken Güney Kore'de durduğunu ve buradan Hong Kong'a yönlendirildiğini söyledi.

72 adet F-35'ten oluşan bir filoya sahip olan ve F-35 savaş uçağı programı kapsamında ortak yedek parça havuzunu paylaşan sınırlı sayıdaki ortaklardan biri olan Avustralya'dan gönderilen parçaların, neden ve nasıl Hong Kong'a yönlendirildiği henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz Salı günü olaya ilişkin olarak gazetecilere konuşan Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu konuda bilgilendirildik ve elbette bu soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda ABD ve Lockheed Martin ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil hayalet savaş uçağı, ABD'nin sadece en yakın müttefikleri ve ortaklarına satılıyor.

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a 24 milyar dolar değerinde F-35 satışına onay vererek Kongrenin onayına sunmuştu. Bu süreçte bazı ABD Kongresi üyeleri, teknolojinin Çin'in eline geçebileceğine ilişkin endişeler beyan etti.

ABD, daha önce Çin'i geçmişte F-35 ile bağlantılı askeri verileri hedef alan casusluk faaliyetleriyle suçlamıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiAvustralyaHong KongTeknolojiDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 22:58:24. #7.13#
SON DAKİKA: Hong Kong'a yönlendirilen F-35 parçalarını Çin aldı, ABD Kongresi soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei