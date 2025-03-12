Hopa Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Desteği: Hopa Akademi Açıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Belediyesi, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği sağlayacak Hopa Akademi'yi hizmete açtı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Hopa Akademi sadece bir kurs merkezi değil, köy enstitülerinde olduğu gibi sadece eğitimi içeren değil aynı zamanda çocukları, aileleri eğiten ve onların yaşam becerilerini geliştiren bir alan olarak tasarlıyoruz" dedi.

Hopa Belediyesi, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği sağlayacak Hopa Akademi'yi hizmete açtı. Hopa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Bülent Topal, hem test hem de LGS'ye yönelik deneme sınavları da yapacaklarını belirtti.

Açılışa Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar, STK temsilcileri ve çok sayıda Hopalı katıldı.

Hopa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Bülent Topal, şu bilgileri verdi:

"Buraya başlamadan önce okul öncesi eğitimle başlayalım dedik; fakat sonra şunu fark ettik. Çocuklar bir defa LGS sınavına girecekler ve bu sınavlar, meslek seçimlerini ve hayatlarını belirleyecek. O yüzden buradan başlamaya karar verdik ve Hopa Akademi Kursu'nu kurduk. Belediyelerde etüt merkezi açamıyoruz, bu yüzden bir kurs merkezi açtık. Sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık ve çalışmalara başladık. Hopa Akademi, 322 metrekare alanda 6 teori sınıfı, bir rehberlik sınıfı ve bir öğretmenler odasından oluşuyor. Burada Matematik, Fen, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler dersleri verilecek ve bir rehberlik-psikolojik danışmanlık birimi de olacak. Çocuklar, okuldan sonraki zamanlarında buraya gelecek ve günde 3 saat ders alacaklar. Ayrıca hem test hem de LGS'ye yönelik deneme sınavları yapacağız. Biz biliyoruz ki, eğitimdeki başarıyı yakalamak için önce aileyi eğitmek gerekiyor. Bu doğrultuda, psikolojik danışmanlarımız ailelerle iletişim kurarak, onlara çocuklarına nasıl yaklaşacakları konusunda bilgi aktarımında bulunacak. Ayrıca, çocukların sınav kaygıları, ders çalışma teknikleri ve psikolojik destek konusunda tavsiyelerde de bulunacaklar."

"Bundan sonraki hedefimiz çocuklar"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise şöyle konuştu:

"Sadece Hopa Akademi'de değil, eğitim alanında yapılan başka çalışmalar da var. Hopa'da bir eğitim kooperatifi kurduk ve Bülent hocamızın bu kooperatifte de büyük katkıları oldu. Nitelikli eğitimi biz Hopa'da her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim kooperatifi de bu amaçla kuruldu ve Hopa'daki her kesimden insan bu kooperatifin üyesi. Nitelikli bilimsel eğitimi Hopa'da oluşturabiliriz ve bu konuda bir adım atabiliriz diye düşündük ve böylece çıkışımızı yaptık. Bunun yanında, Hopa'da bir kreş müdürlüğümüz olacak ve bundan sonraki hedefimiz çocuklar için bir kreş açmak olacak. Dolayısıyla eğitim alanındaki çalışmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz.

"Akademiyi çocukları, aileleri eğiten ve onların yaşam becerilerini geliştiren bir alan olarak tasarlıyoruz"

Hopa Akademi gerçekten çok değerli bir proje. Burada yaşayanlar, bu binanın eski halini biliyorlar ve ne kadar özenle, titizlikle ve paydaşların katılımıyla, yani destekçilerin katkılarıyla mükemmel bir iş ortaya çıktığını binadan zaten görebiliyoruz. Eğitimde kalitenin ne kadar önemli olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu merkez, Hopa'daki çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olacak. Burada ücretsiz eğitim verilecek ve 5., 6. ve 7. sınıflar için kayıtlarımızı aldık. Seneye daha da genişleterek devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi tamamlamak üzereyiz ve bugün itibariyle eğitimleri başlatmak istiyoruz. Hopa Akademi sadece bir kurs merkezi değil, Bülent hocamın da belirttiği gibi Türkçe ve Matematik dersleri veren bir kurum olmasının ötesinde, köy enstitülerinde olduğu gibi sadece eğitimi içeren değil, aynı zamanda çocukları, aileleri eğiten ve onların yaşam becerilerini geliştiren bir alan olarak tasarlıyoruz."