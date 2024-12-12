Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Artvin Hopa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

12.12.2024 12:28
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(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesi Sugören Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Yavuz Şiviloğlu ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin Merttürk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilin ön kısmı, çarpmanın etkisiyle büyük hasar gördü. Bünyamin Merttürk'ün cansız bedeni, araç içinde sıkışmış olarak bulundu. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu Merttürk'ün bedeni araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Yavuz Şiviloğlu'na 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Şiviloğlu, daha sonra ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın nedeni ve sorumluların belirlenmesi amacıyla incelemeler devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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