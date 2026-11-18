Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, özel çay fabrikalarının yaş çay üreticilerine yaptığı ödemeleri geciktirdiğini belirterek, "Çay üreticilerinin alın terinin karşılığını ödeyin" dedi.

Muti, yaptığı basın açıklamasında, bölgede alın teriyle, emekle ve binbir güçlükle ürettiği çayın karşılığını alamayan üreticilerin mağduriyetinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Devletin tarım politikaları, özelinde ise çay politikası sonucunda özel sektöre mahküm edilen üreticinin, özel sektörün keyfi ödeme programı nedeniyle ikinci kez mağdur edildiğini aktaran Muti, şunları kaydetti:

"Alımların büyük bölümü devlet fiyatının altında ve vadeli yapılıyor. Tarım ve üretici bu ülkenin geleceğidir. Geleceğimiz sistematik olarak yok ediliyor. Özel sektör çay fabrikalarının üreticilerden satın aldıkları yaş çay bedelini zamanında ödememesi kabul edilemez.

Son bir aydır üreticilerimizden büyük şikayetler alıyoruz. Hopa özelinde her gün onlarca çay üreticimiz, çay fabrikalarının vadeli alımlarda belirlediği ödeme tarihlerine uymadığını ve ödemelerin 15-20 gün geciktiğini ifade ediyor.

Devlet fiyatının altında aldığınız çayın bedelini niye ödemiyorsunuz? Çay üreticileri mağdur ve zaten borç batağında. Devlet fiyatının altında aldığınız çayın bedelini ödeyemeyecek kadar mı ekonomik kriz içerisindesiniz? Yoksa banka faizlerinin getirisini daha da artırmak, kasanıza daha fazla para koymak mı istiyorsunuz? Çay üreticilerinin alın terinin karşılığını ödeyin."

Muti, ÇAYKUR ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden, çay üreticilerinin sesinin duyulmasını isteyerek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Ön plana çıkardığınız özel sektör fabrikalarına, uyguladığınız kota ve kontenjan politikalarıyla yönlendirdiğiniz özel sektöre bir 'dur' deyin. Yıllardır keyfi fiyat uygulamalarıyla çay üreticilerinin emeği yok sayılıyor. Artık çay üreticileri buna dur demek zorunda ve dur diyor. Biz çay üreticileri olarak devletin bu soruna bir çözüm üretmesini istiyoruz. Vadeli alımlarda ve devlet fiyatının altında yapılan alımlarda devlet buna dur demeli, müdahale etmelidir. Özel sektör, devletin belirlemiş olduğu fiyatın altında çay almamalıdır. Böyle giderse Türkiye tarımı özelinde çay üreticileri ve çay tarımı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır."