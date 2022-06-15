Horasan Fatih Orta Okulunda resim sergisi

Horasan Fatih Orta Okulu Öğrencileri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım dersi çalışmalarını içeren yıl sonu sergisi açtı

2021/2022 Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sergiye Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Kurum Amirleri, siyasi parti temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılan Sergide vatan ve asker sevgisine yönelik tablolar, akrilik boya ile yapılmış manzara tabloları, 15 Temmuz karakalem çalışmaları, maske tasarımları, taş boyama çalışmaları, geri dönüşüme yönelik oluşturulan bir çok ürün, robot tasarımlar, mimari tasarımla ilgili olarak ev tasarımları, tekstil ve moda tasarıma yönelik çalışmalar, grafiti, çizgi, batik,ebru ve karakalem çalışmaları yer aldı. Sergi esnasında canlı ebru performansıyla katılımcılara gerçek ebru deneyimi imkanı sağlandı. Ayrıca makyajla dünyaca ünlü ressam Van Gogh ve Frida Kahlo'ya benzetilen öğrenciler hem sanatçıların hayatlarını hem de sanatsal çalışmaları hakkında bilgi verilip, öğrencilerin bu sanatçılarla ilgili yaptığı çalışmalar sunuldu.

Katılımcılar özverilerinden dolayı öğretmen ve öğrencileri kutlayarak teşekkür ettiler. - ERZURUM