Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

04.05.2022 20:00

- Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi Malatya genelinde başlatılan yeşil alanları artırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, Horata Mesire alanındaki yenileme ve yeşillendirme çalışmalarında ise sona gelindi.

- Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

MALATYA - Malatya genelinde başlatılan yeşil alanları artırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, Horata Mesire alanındaki yenileme ve yeşillendirme çalışmalarında ise sona gelindi.

Baharın da gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, parklar, yeşil alanlar, kavşak yeşillendirilmesi ve ağaçlandıra devam ediyor.

Malatya'da vatandaşların uğrak mekanlarından biri olan, havası ve suyu ile eşssiz doğaya sahip Horata Mesire alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, "Baharın gelmesiyle birlikte Horata mesire alanını turizme kazandırmak için başlatmış olduğumuz inşaat yenileme çalışmalarına son hızıyla devam ediyoruz. Burada çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız oldu. Taş duvarlar, restoran, mescit, çocuk bakım odası, kamelyalar, ferforjeler, ağaçlandırma ve yeşillendirme gibi çalışmalar yapıldı. Horata'nın güzel suyunu doğaya kazandırmak amacıyla yeşille bütünleştirerek, en güzel bir şekilde vatandaşlarımıza sunacağız. Malatya'dan ve il dışından gelecek misafirlerimizi güzel bir şekilde Horata mesire alanında ağırlayacağız. Baharın da gelmesiyle birlikte Malatyalı vatandaşlarımızı Horata mesire alanımıza piknik yapmaya davet ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bizlere verdiği destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca, "Bizim değerlerimize ve kültürümüze sahip çıktığı için ve yaptığı yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak da, " Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiklerinde Horata'yı ziyaret ederek, buraya onarım yapıp Malatya'ya kazandıralım dedi. Sağ olsun kendisinin Konak halkına çok büyük bir saygısı var. Bizler de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyoruz. Konak'ın tanıtılması açısından, Malatya'nın tanıtımı açısından güzel bir çalışma oldu. Kendilerine teşekkür eder, mahallem adına saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Bahçebaşı Muhtarı Cahit Işıldak ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Konak için yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, "Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'ın Konak' ve Malatya'ya yaptığı hizmetler takdire şayandır. Halkım adına başkanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti Başkan Gürkan'dan şehitlik ziyareti Başkan Gürkan'dan şehitlik ziyareti

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 20:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement