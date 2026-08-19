Horoz Civciv Çıkardı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 13 yumurtanın 5'inden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve diğer tavuk ve horozları yanına yaklaştırmıyor, kimi zaman gagası ile besliyor.

İlçenin bağlı Beyli Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır hobi olarak horoz yetiştiriciliği yapan Alaattin Güler (42), bir süre önce satın aldığı ve 'Sultan Baba' adını verdiği Hint horozunun kanından olan yumurtalarından arkadaşlarına vermek istedi. Bir süre sonra tavuğun yumurtaların üzerinde kuluçkaya yatanın tavuk değil, horoz olduğunu fark etti. Durumu devam ettiren Güler, toplamda 13 yumurtasından 5 adet civciv çıktı, 3'ü telef oldu. Sultan Baba isimli horoz, şimdi geriye kalan 2 civcivi ile yakından ilgileniyor, diğer tavuk ve horozları yanına yaklaştırmıyor.

"Bu sevgi babamdan bana geçti"

Horoz sevgisinin babasından kendisine geçtiğini söyleyen ve babasının Denizli horozu, kendisinin ise Hint horozu merakı olduğunu belirten Güler, "Safkan kalan horozlar bu hayvanlar olduğu için ben seviyorum. Müsabaka horozu olarak biliniyor, benim müsabaka ile işim yok ama duruşunu, fiziğini, ötmesini, renk güzelliği ve yavrusuna ve tavuklara sahip çıkması beni etkiledi. O nedenle 30 yıldan bu yana bakıyorum" dedi.

"30 yıldır horoz yetiştiriyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

Güler, "Arkadaşlarım bu horozun cinsinden yumurta almak istedi. Yanına tavuk koyduk ve her gün yumurta oldu. Tavuk yatmayınca horoz kuluçkaya yattı, altına 13 tane yumurta koyduk. Bu yumurtalardan 5 tanesinden yavru çıktı, bu 5 yavrudan 2 tane kaldı. Şuanda horozluğu koruyor ama tavuk gibi civcivlere bakıyor, anne gibi davranıyor. Zaten bunun adını da o zaman 'Sultan Baba' koymuştuk. 30 yıldır horoz yetiştiriyorum ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım, hiç de duymadım. Civcivlerini çıkarttı, çok güzel de sahip çıkıyor. Başka tavuk ya da horozları civcivlerin yanına kesinlikle yaklaştırmıyor" diye konuştu.

"Horozun civciv çıkarttığını ne gördüm, ne de duydum, tavuk gibi yavrularına bakıyor"

Alaattin Güler'in annesi 75 yaşındaki Şenan Güler de senelerdir tavuk ve horoz yetiştirdiklerini ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Ben bu yaşıma geldim horozun civciv çıkarttığını ne gördüm, ne de duydum. Tavuk gibi yavrularını altına alıp güzelce bakıyor" ifadelerine yer verdi.

"İnanmayıp yerinde görmeye geldim"

Horozun tavuk gibi civciv çıkartmasını merak eden ve bu nedenle kümese incelemeye gelen İsmail Emir Sezer ise, "İlk başta inanmadım, bakmaya gelince gördüm ve inandım. Benim de horozlara ilgim var, ben de böyle bir durumla karşılaşmadım. Belki de milyonda bir olan bir olay" şeklinde konuştu.