Horozun gençleri çıkışı sürdürmek istiyor - Son Dakika

- Horozun gençleri çıkışı sürdürmek istiyor

A. Denizlispor U17, Altay'ı misafir edecek

DENİZLİ - TFF Gelişim Elit U17 Ligi 3. Grup'ta mücadele eden ve geride kalan 6 hafta itibariyle toplamış olduğu 7 puan ile 4'üncü sırada bulunan A. Denizlispor, son 2-3 haftada göstermiş olduğu performansı artırarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Teknik sorumlu Kürşat Taş, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, 7'nci haftada oynanacak olan Altay maçında bu yükselişi sürdüreceklerine inandığını söyledi. Yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduklarına dikkat çeken Taş, "U17 takımı olarak 7 haftalık dönemde yükselişi devam eden bir durumdayız. Manisa FK maçından bu güne kadar belki de 22 kişilik kapasitemizin tamamını kullandık. Her oyuncuya şans vermeye çalıştık. Hatta üç kaleciye bir anda şans vermeye çalıştık. O konuda çok şanslıyız. Her oyuncuyu kullanmaya çalışıyoruz. Bu hafta bir Altay maçımızı var. Bu maçla ilk yarının maçına çıkmış olacağız. Bu hafta kazanırsak 7 haftalık dönemin zirvesine gelmiş olacağız. Hedefimiz olan yere gelmiş olacağız. Bu başarıda da kaliteli futbolcu kadrosunun yanı sıra iyi bir ekip ile çalışmamızın katkısı var" dedi.

"Denizlispor'un geleceği burada"

Denizlispor'un geleceği olan futbolcuları yetiştirdiklerini kaydeden Taş, "İlerisi için daha iyi noktaya gelecek bir U17 takımı var. Bunu da ilerleyen zamanda hep beraber göreceğiz. U17 yaş grubunun iyi olması demek Denizlispor'un geleceğinin iyi olması demek. Çünkü bu yaş grubu önemli bir yaş grubu. Buradan üst tarafı oyuncu sirkülasyonu yapabilirsek Denizlispor'un geleceği açısından bizi daha iyi günler bekliyor diyebiliriz. Altay maçında baya eksiğimiz var. Bunlar Mithat Baran Dirioğlu, Atakan Demir, iki de hasta oyuncumuz var. Altay karşısına 4 eksik oyuncu ile çıkacağız. Ancak yerine oynayacak arkadaşlarda iyi o yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

U17 takımının genç yeteneği Oğuzhan Can ise, sezona kötü başladıklarını vurgulayarak; "Sezona kötü bir mağlubiyet ile başladık. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Ondan sonraki Göztepe maçında da istemediğimiz gelişmeler oldu ve oradan da kötü bir mağlubiyet ile döndük. Ama ondan sonraki süreçte takımın iyi bir toparlanması oldu. Daha çok çalışarak maçlara daha hazırlıklı çıktık. Altınordu maçında da çok iyi mücadele ettik. Yükselen bir grafiğimiz var. İnşallah bu hafta evimizde oynayacağımız Altay maçında da bu çıkışımızı devam ettirmek ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.