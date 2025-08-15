HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Gözköy Köy Konağı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika
HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Gözköy Köy Konağı'nın Açılışını Yaptı

15.08.2025 16:34  Güncelleme: 16:57
Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, Sivas'ın Gözköy köyünde hayırsever iş insanları ve muhtarlık iş birliğiyle yapılan köy konağının açılışını gerçekleştirdi. Konağın açılışı, Cuma namazının ardından yapılan dua ile gerçekleştirildi. Açılışta yerel protokol ve AK Parti eski genel başkan yardımcıları da katıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı ve HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, köyünde yapılan köy konağının açılışını yaptı.

Suşehri ilçesine bağlı Gözköy'de, içerisinde mutfak, yemekhane ve dinlenme alanları bulunan köy konağı, Cuma namazını müteakiben davetlilerin katılımı ile yapılan dua ile açıldı. HSK Başkan vekili Fuzuli Aydoğdu'nun girişimleri ile muhtarlık ve hayırsever iş insanlarının ortaklaşa yaptırdıkları köy konağının açılışında, AK Parti eski genel başkan yardımcılarından, Ekrem Erdem, Yargıtay Hakimi İsmail Yavuz, Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve diğer davetliler katıldı. Konak açılışında konuşma yapan Ekrem Erdem" Büyükşehirlerin artık yaşanamaz haline geldi. Bu yüzden hemşerilerimiz artık köylerine dönmeye başladılar. Köyler artık geleceğin yaşanabilecek yerleri olacaktır. Bu yüzden bu tesislerin köyler için artık gerekli bir yer haline geldi" dedi.

HSK Başkanvekili Aydoğdu, "Doğduğum bu topraklardan ne kadar uzak olsak da buraları sık sık gidip gelmekteyiz. Düğün ve cenazelerimizde bir araya geldiğimizde her türlü hava şartlarında oturup konaklayacağımız bir tesise yapıldı. Bu konağın yapılmasında köy muhtarlığı ve hayırsever iş insanlarımız çabalarıyla bu hale getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Fuzuli Aydoğdu, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

