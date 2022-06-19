HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika
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HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

19.06.2022 23:33
HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Antalya, Bursa ve Konya'nın da yer aldığı kararnameye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.

Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Son Dakika: HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti Son Dakika: HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı - Son Dakika
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