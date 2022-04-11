Hukuk işleri kadınlardan sorulacak - Son Dakika
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Hukuk işleri kadınlardan sorulacak

11.04.2022 10:48
Hukuk işleri kadınlardan sorulacak

Selçuk'ta kadınlara yönelik 'Temel Hukuk Eğitimi' devam ediyor.

Selçuk'ta kadınlara yönelik 'Temel Hukuk Eğitimi' devam ediyor. Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi çalışmaları çerçevesinde kadınlar için düzenlenen 'Temel Hukuk Eğitimi', son olarak Selçuk'un Zeytinköy Mahallesi'nde düzenlendi.

Selçuk Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen 'Temel Hukuk Eğitimi', Zeytinköy Mahallesi'nde devam etti. Eğitime katılan kadınlara Avukat Zübeyde Aksay ve Avukat N. Ece Uncu Danyıldız tarafından 'Temel Hukuk Bilgileri', 'Aile Hukuku', 'Miras Hukuku', 'İş Sözleşmeleri', 'Savcılık Başvuru Süreçleri' ve 'Tüketici Haklarının Korunması' gibi konu başlıklarında bilgi verildi. Daha önce Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Salonunda düzenlenen eğitim, önümüzdeki günlerde de Selçuk'un köylerinde devam edecek. Selçuk Belediyesi meclisinden çıkan kararla kurulan 'Eşitlik Birimi' çalışmaları çerçevesinde kadınlara yönelik düzenlenen 'Temel Hukuk Eğitimi' ile kadınların, aile içerisinde ve sosyal hayatta hukuki bir sürece dahil olması gerektiği durumlarda daha bilinçli olması amaçlanıyor. Eğitime katılan kadınlara ayrıca 'Kadın Dayanışma Merkezi'nde verilen psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgi verildi. - İZMİR

Hukuk işleri kadınlardan sorulacak

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Selçuk Belediyesi, Eşitlik, Selçuk, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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