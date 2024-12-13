Hükümet Konağı Taşınıyor

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Adıyaman'ın Besni Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak olan Hükümet Konağı'nın yeni yeri belli oldu.

Besni'de Kaymakamlık, mal müdürlüğü, tapu kadastro ve nüfus müdürlüğünün bulunduğu hükümet konağındaki kurumların Yenikent Merinos Kavşağındaki şu an İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan eski Meslek Yüksekokuluna taşınacağı kesinleşti. Hükümet binasının önümüzdeki günlerde yeni yerinde hizmet vereceği öğrenildi. - ADIYAMAN