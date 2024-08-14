Hükümlü, cezaevinde öğrendiği mesleği dışarıda kullanıyor

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Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde kalan hükümlü T.Y., açılan atölyelerde rölyef ve gemi yapmayı öğrendi. T.Y., yaptığı ürünleri cezaevi dışarısında kardeşinin yardımıyla açtığı hediyelik eşya dükkanında satıyor.

18 yıldır cezaevinde olan T.Y. isimli hükümlü, yaklaşık 8 yıl önce Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Burada İş Yurdu Müdürlüğü tarafından açılan atölyelerde çalışmaya başlayan T.Y., rölyef ve gemi yapmakta gittikçe ustalaştı. T.Y., cezaevi dışarısında kardeşinin yardımıyla bir hediyelik eşya dükkanı açtı. Yaklaşık 2 milyon TL yatırımla açılan dükkanda satışlar devam ederken, hapishanede yaptığı ürünleri dışarıda satan T.Y. cezaevinden çıktıktan sonra işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü sayesinde bir meslek sahibi olan T.Y., Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olarak Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçirildi.

"Kendimi cezaevinde keşfettim"

Kendisinin cezaevine girdikten sonra ustalaştığını ve dışarıda bir dükkan açtığını anlatan T.Y., "Cezaevine geldikten sonra müdürlerimizin, baş memurlarımızın ve atölye şeflerimizin teşvikiyle çalışmaya başladım. Atölye şefimizin bana çok katkısı oldu. Ben daha öncesinde bilmiyordum. Burada kendimi keşfettim. İşi tamamen öğrendim. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Elemanlar da yetiştirdim. Buradaki şeflerimizin ve idaremizin yardımıyla iş yeri açtım. Bir buçuk senede büyük bir mağaza açtım. Burada işyurdu müdürlüğü ürünlerinin satış mağazasında satışı yapılmaktadır. İşyurdu kazançlarımla kendim ücretini ödeyerek dışarıda kardeşlerimin desteğiyle malzeme aldım. Memurlarımızın hepsi bana yardımcı oldu. Ben ilk önce 3-4 malzeme ile başladım. 1 buçuk sene sürdürdüm, sonrasında bir mağaza açayım dedim. Bu sefer satın almaya başladım ve mağaza açtım. Sadece resim ve gemi üstüne bir dükkan oldu. Üstüne bir de ekleme yaptım. Bir 15 gün öncesinde 2. bir makine aldım. Yaklaşık 2 milyon TL'lik yatırım yaptım. Kendimi cezaevinde keşfettim. Bu meslekleri bilmiyordum. Gerçekten 18 yıldır cezaevindeyim. Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü resim ve rölyef atölyesinin bana katkısı çok oldu" ifadelerini kullandı.

"Bize teslim edilen hükümlülere öncelikli amacımız iş başında birer meslek öğretmek"

Cezaevine gelen hükümlülere öncelikli olarak meslek öğreterek cezalarının bitmesinin ardından topluma kazandırılmış bir birey olmalarının hedeflendiğini belirten Rize L Tipi Kapalı Cezaevi İş Yurdu Müdürlüğü Muhasebe yetkilisi Murat Kaya, "Bize teslim edilen hükümlülere öncelikli amacımız iş başında birer meslek öğretmek. Sonrasında da olan mesleğini muhafaza etmek. İnfaz sürecinin ardından da topluma faydalı, topluma kazandırılmış bir birey olarak hayata karışmasını sağlamak. Kendisi 7 yıldır atölyelerimizde çalışıyor. İş Yurtları Daire Başkanlığı himayesi altında Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında işyurtları müdürlükleri kurulur. Bu işyurtları müdürlükleri çalışma hayatı içerisinde insan yetiştirir, ürünler üretirler. Toplam bizim 3 tane üretim, 4 tane de hizmet atölyemiz var. 2 tane de kantinimiz var. Üretim atölyelerimizde malzemeler çıkar. Bu çıkan mamuller de Türkiye'de bulunan satış mağazalarında vatandaşlarla buluşur. Vatandaşlarımız satış mağazalarından ürünlerimizi satın alabilirler" şeklinde konuştu.

"Burada farklı bir ortam var"

Mahküm T.Y.'nin atölyenin ustası olduğunu ve birçok çırak yetiştirdiğini ifade eden Bakır ve Rölyef Atölye Şefi ve İnfaz Koruma Memuru Deniz Yaş, "O buranın ustasıdır. 3-4 kişi yetiştirdi. Sonra yetmedi, yeni çıraklar yetiştirdi. Onlar da ustalık seviyesine gelmek üzereler. Dışarıda topluma daha hızlı uyum sağlamış olacak. Burada farklı bir ortam var. Kendilerini çok geliştirdiler" dedi.

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, hükümlüleri topluma tekrardan kazandırılması için atölyelerde meslek sahibi yapıyor. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bakır ve rölyef atölyesi, dokuma atölyesi, ağaç işleri ve marangozhane atölyesi, kantin, fotoğraf ve terzilik atölyeleri bulunuyor. - RİZE