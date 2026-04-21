Hükümlülere Aile Eğitimi Verildi

21.04.2026 14:26
Adana'da kadın cezaevine aile eğitimi verildi, madde bağımlılığı ve internet kullanımı ele alındı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hükümlülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından Karataş Kadın Açık Cezaevi hükümlülerine "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimde "Aile ve İnternet" ile "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konuları ele alındı. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı ve soru-cevap şeklinde ilerleyen programda medya kullanımı, bilinçli teknoloji kullanımı, teknolojinin avantajları ve zararları ile aile içi internet kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ayrıca madde bağımlılığının tanımı, bağımlılık türleri, bağımlı bireylerde görülen fiziksel, davranışsal ve çevresel belirtiler, madde kullanım süreci ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Programda çocukların bağımlılıktan korunmasına yönelik ebeveynlere öneriler de paylaşıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

