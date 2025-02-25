Hükümlülere Mesleki Eğitim ve İstihdam - Son Dakika
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Yerel

Hükümlülere Mesleki Eğitim ve İstihdam

Bakan Tunç, 371 İşyurdu Müdürlüğü'nde 60 bin hükümlüye mesleki eğitim verilerek ıslah çalışmaları yapıldığını açıkladı.

25.02.2025 10:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun üretim faaliyetlerine katılıp meslek sahibi olduğunu belirterek, "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza infaz aşamasında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların ıslahına yönelik çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda İşyurtları Kurumu aracılığıyla hükümlü ve tutuklulara işbaşı mesleki eğitimi verildiğini kaydetti. Bakan Tunç, işyurtlarının birer fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini belirterek, mobilyadan tekstile, inşaat ve onarımdan gıda ve tarım ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti.

Türkiye genelinde İşyurdu Müdürlükleri bünyesinde bin 700 atölye ve tesisin bulunduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza infaz aşamasında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı mesleki eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde, 371 İşyurdu Müdürlüğünde, her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hükümlülere Mesleki Eğitim ve İstihdam - Son Dakika

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