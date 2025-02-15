Hunat Hatun Medresesi'nde Alaaddin Keykubat'ın Kardan Heykeli Yapıldı - Son Dakika
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Hunat Hatun Medresesi'nde Alaaddin Keykubat'ın Kardan Heykeli Yapıldı

Hunat Hatun Medresesi\'nde Alaaddin Keykubat\'ın Kardan Heykeli Yapıldı

Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Ali Akargöl, Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat'ın kardan heykelini yaptı. Akargöl, kışın getirdiği karı sanata dönüştürmeye devam ediyor.

15.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren kentin tarihi mekanlarından biri olan Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat'ın kardan heykeli yapıldı.

Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatını sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Sanatçı Ali Akargöl, son günlerde kenti beyaza bürüyen yoğun karı sanata dönüştürdü. Akargöl, bir Selçuklu eseri olan Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat'ın kardan heykelini yaptı. Çalışmayı değerlendiren Akargöl; Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde kar çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Konseptimiz Selçuklu, Selçuklu'nun büyük hanlarından Alaaddin Keykubat'ın büstünü yaptık. Tamamıyla Selçuklu çalışmaları. Bir Selçuklu çinisi kondurduk. Kaide'nin üzerine Alaaddin Keykubat, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu Kartalı yaptım. Bir bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Alaaddin Keykubat'ın kabri burada, bundan dolayı Alaaddin Keykubat'ı çalışmamızın iyi olacağını düşündük" diye konuştu. Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültepe tabletleri, çivi yazısı ve taş oymacılığı üzerine sanatını icra eden ve aha önce de Erciyes'te kar heykelciliği yapan Sanatçı Ali Akargöl, geçtiğimiz günlerde yine Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde, Kayserili büyük deha Mimar Sinan'ın kardan heykelini yapmıştı.

Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Mimar Sinan ve I. Alaaddin Keykubat'ın kardan heykelleri sanatseverleri bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hunat Hatun Medresesi'nde Alaaddin Keykubat'ın Kardan Heykeli Yapıldı - Son Dakika

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