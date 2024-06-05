Hunter Biden'ın silah satın alma davasında savcı ve avukat arasında tartışma - Son Dakika
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Hunter Biden'ın silah satın alma davasında savcı ve avukat arasında tartışma

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada Federal Savcı Derek Hines, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguladı. Savunma avukatı Abbe Lowell ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Davada tanık ifadeleri de alınmaya başlandı. FBI ajanı Erika Jensen, Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili kanıtlar hakkında ifade verdi. Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

05.06.2024 02:42
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüriye seslenen Federal Savcı Derek Hines "Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını" vurguladı. Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell ise müvekkilinin silah satın aldığı dönemde uyuşturucu kullanmadığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 2'nci gününde iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaparken, ayrıca tanık ifadelerinin alınmasına başlandı. Federal Savcı Derek Hines jüri üyelerine, iddia makamının Hunter Biden'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde silah satın aldığı ve bunu yaparken yanlış beyanda bulunduğu yönündeki suçlamasını hatırlatarak, "Bu yasa dışıydı, çünkü Hunter Biden uyuşturucu kullanıyordu ve bağımlıydı. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Kim olduğunuz ya da adınızın ne olduğu önemli değildir" dedi. Hines, Hunter Biden'ın uyuşturucu kullandığı dönemde silah satın alarak "çizgiyi aştığını" söyledi.

"Silah satın aldığında uyuşturucu kullanmıyordu"

Savunma Avukatı Abbe Lowell ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, dava süresince sunulacak kanıtların Hunter Biden'ın yasaları bilerek ihlal etmediğini ortaya koyacağını ifade etti. Hunter Biden'ın silah satın alma formunu doldururken yetkilileri aldatma niyetiyle hareket etmediğini savunan Lowell, jüri üyelerini sunulacak kanıtları dikkatle inceleme çağırdı. Hunter Biden'ın silah satın aldığı dönemde rehabilitasyon sonrası iyileşme döneminde olduğunu söyleyen Lowell, "Hunter o silahı satın aldığında uyuşturucu kullanmıyordu" dedi.

"Kesintisiz olarak kullanmamış olabilir"

FBI ajanı Erika Jensen ise, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından ve diğer cihazlarından elde edilen uyuşturucu kullanımıyla ilgili kanıtlar hakkında ifade vermek üzere savcılığın ilk tanığı olarak mahkeme huzuruna çıktı. Çapraz sorgusu sırasında Hunter Biden'ın 2015'ten 2019'a kadar kesintisiz olarak uyuşturucu kullanmamış olabileceğini belirten Jensen, "Bunun tüm dönemi kapsadığı hissine kapılmadım" dedi.

25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hunter Biden'ın silah satın alma davasında savcı ve avukat arasında tartışma - Son Dakika

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