Hurda yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı - Son Dakika
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Yerel

Hurda yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı

Kamyonetin arkasında sürüklenen demirler hem kaza hem de yangın riskine sebep oldu

10.08.2024 20:16
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Hurda yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı

Kamyonetin arkasında sürüklenen demirler hem kaza hem de yangın riskine sebep oldu

AYDIN - Aydın'da kapasitesinin üstünde hurda malzemeler taşıyan kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin arkasında yolda sürüklenen demir parçalar ise çıkardığı kıvılcım ve kopan parçalarla hem kaza hem de yangın riski oluşturdu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye, Germencik ve İncirliova ilçeleri arasında kalan karayolu üzerinde 09 JU 495 plakalı hurda yüklü kamyonet, kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle trafiğin en yoğun olduğu Aydın- İzmir Karayoluna çıktı. Hurda araç parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi trafik güvenliğini tehlikeye sokarken, kamyonetin arkasına bağlanan ve yolda sürüklenen demir parçaları da seyir halindeyken sürtünme dolayısıyla çıkarttığı kıvılcımlarla yangın riski oluşturdu. Zaman zaman kamyonetten kopan parçalar yola savrulurken, kazaya davetiye çıkaran kamyonet şoförü ise tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Karayolu üzerinde kaza yapmamak için yavaşlayan araçlar ise trafikte yoğunluk oluştururken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Hurda yüklü kamyonetin yanından geçen diğer araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, ihbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri de aracın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hurda yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı - Son Dakika

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